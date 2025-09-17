SureRemit (RMT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.03794555$ 0.03794555 $ 0.03794555 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.72% Perubahan Harga (1D) +0.33% Perubahan Harga (7D) +1.59% Perubahan Harga (7D) +1.59%

SureRemit (RMT) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, RMT didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi RMT sepanjang masa ialah $ 0.03794555, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, RMT telah berubah sebanyak -0.72% sejak sejam yang lalu, +0.33% dalam 24 jam dan +1.59% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

SureRemit (RMT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 234.29K$ 234.29K $ 234.29K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 234.29K$ 234.29K $ 234.29K Bekalan Peredaran 746.90M 746.90M 746.90M Jumlah Bekalan 746,896,620.0 746,896,620.0 746,896,620.0

Had Pasaran semasa SureRemit ialah $ 234.29K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran RMT ialah 746.90M, dengan jumlah bekalan sebanyak 746896620.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 234.29K.