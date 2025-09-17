SURF (SURF) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.00812586 24J Tinggi $ 0.00914876 Sepanjang Masa $ 0.03671856 Harga Terendah $ 0.00718873 Perubahan Harga (1J) +0.24% Perubahan Harga (1D) -9.93% Perubahan Harga (7D) -3.73%

SURF (SURF) harga masa nyata ialah $0.00821648. Sepanjang 24 jam yang lalu, SURF didagangkan antara $ 0.00812586 rendah dan $ 0.00914876 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SURF sepanjang masa ialah $ 0.03671856, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00718873.

Dari segi prestasi jangka pendek, SURF telah berubah sebanyak +0.24% sejak sejam yang lalu, -9.93% dalam 24 jam dan -3.73% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

SURF (SURF) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 822.09K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 822.09K Bekalan Peredaran 100.00M Jumlah Bekalan 100,000,000.0

Had Pasaran semasa SURF ialah $ 822.09K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SURF ialah 100.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 822.09K.