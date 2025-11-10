Surge Harga Hari Ini

Harga langsung Surge (SURGE) hari ini ialah $ 0.02716616, dengan 25.81% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa SURGE kepada USD penukaran adalah $ 0.02716616 setiap SURGE.

Surge kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 24,151,092, dengan bekalan edaran sebanyak 889.80M SURGE. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, SURGE didagangkan antara $ 0.02145149 (rendah) dan $ 0.02769677 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.02769677, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.01319296.

Dalam prestasi jangka pendek, SURGE dipindahkan -1.43% dalam sejam terakhir dan -- sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Surge (SURGE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 24.15M$ 24.15M $ 24.15M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 27.14M$ 27.14M $ 27.14M Bekalan Peredaran 889.80M 889.80M 889.80M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

