SURVIVE Harga Hari Ini

Harga langsung SURVIVE (SURVIVE) hari ini ialah --, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa SURVIVE kepada USD penukaran adalah -- setiap SURVIVE.

SURVIVE kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 9,936.79, dengan bekalan edaran sebanyak 999.40M SURVIVE. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, SURVIVE didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, SURVIVE dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -19.47% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

SURVIVE (SURVIVE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 9.94K$ 9.94K $ 9.94K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 9.94K$ 9.94K $ 9.94K Bekalan Peredaran 999.40M 999.40M 999.40M Jumlah Bekalan 999,396,487.99908 999,396,487.99908 999,396,487.99908

Had Pasaran semasa SURVIVE ialah $ 9.94K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SURVIVE ialah 999.40M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999396487.99908. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 9.94K.