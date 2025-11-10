Sus Harga Hari Ini

Harga langsung Sus (SUS) hari ini ialah $ 0.00001474, dengan 1.65% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa SUS kepada USD penukaran adalah $ 0.00001474 setiap SUS.

Sus kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 14,733.24, dengan bekalan edaran sebanyak 999.51M SUS. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, SUS didagangkan antara $ 0.00001441 (rendah) dan $ 0.00001474 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00493113, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00001363.

Dalam prestasi jangka pendek, SUS dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -12.11% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Sus (SUS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 14.73K$ 14.73K $ 14.73K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 14.73K$ 14.73K $ 14.73K Bekalan Peredaran 999.51M 999.51M 999.51M Jumlah Bekalan 999,514,014.126702 999,514,014.126702 999,514,014.126702

Had Pasaran semasa Sus ialah $ 14.73K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SUS ialah 999.51M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999514014.126702. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 14.73K.