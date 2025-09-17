sUSD (SUSD) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.962609 $ 0.962609 $ 0.962609 24J Rendah $ 0.973442 $ 0.973442 $ 0.973442 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.962609$ 0.962609 $ 0.962609 24J Tinggi $ 0.973442$ 0.973442 $ 0.973442 Sepanjang Masa $ 2.45$ 2.45 $ 2.45 Harga Terendah $ 0.429697$ 0.429697 $ 0.429697 Perubahan Harga (1J) -0.07% Perubahan Harga (1D) -0.00% Perubahan Harga (7D) -1.52% Perubahan Harga (7D) -1.52%

sUSD (SUSD) harga masa nyata ialah $0.965474. Sepanjang 24 jam yang lalu, SUSD didagangkan antara $ 0.962609 rendah dan $ 0.973442 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SUSD sepanjang masa ialah $ 2.45, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.429697.

Dari segi prestasi jangka pendek, SUSD telah berubah sebanyak -0.07% sejak sejam yang lalu, -0.00% dalam 24 jam dan -1.52% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

sUSD (SUSD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 46.49M$ 46.49M $ 46.49M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 46.49M$ 46.49M $ 46.49M Bekalan Peredaran 48.10M 48.10M 48.10M Jumlah Bekalan 48,095,749.89152232 48,095,749.89152232 48,095,749.89152232

Had Pasaran semasa sUSD ialah $ 46.49M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SUSD ialah 48.10M, dengan jumlah bekalan sebanyak 48095749.89152232. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 46.49M.