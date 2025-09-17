sUSDa (SUSDA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 1.071$ 1.071 $ 1.071 Harga Terendah $ 0.984449$ 0.984449 $ 0.984449 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) 0.00% Perubahan Harga (7D) 0.00%

sUSDa (SUSDA) harga masa nyata ialah $1.009. Sepanjang 24 jam yang lalu, SUSDA didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SUSDA sepanjang masa ialah $ 1.071, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.984449.

Dari segi prestasi jangka pendek, SUSDA telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan 0.00% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

sUSDa (SUSDA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 97.80M$ 97.80M $ 97.80M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 97.80M$ 97.80M $ 97.80M Bekalan Peredaran 96.91M 96.91M 96.91M Jumlah Bekalan 96,908,800.52881272 96,908,800.52881272 96,908,800.52881272

Had Pasaran semasa sUSDa ialah $ 97.80M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SUSDA ialah 96.91M, dengan jumlah bekalan sebanyak 96908800.52881272. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 97.80M.