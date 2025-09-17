Lagi Mengenai SUSDA

sUSDa Logo

sUSDa Harga (SUSDA)

Tidak tersenarai

1 SUSDA ke USD Harga Langsung:

$1.009
$1.009$1.009
0.00%1D
USD
sUSDa (SUSDA) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 09:05:51 (UTC+8)

sUSDa (SUSDA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 1.071
$ 1.071$ 1.071

$ 0.984449
$ 0.984449$ 0.984449

--

--

0.00%

0.00%

sUSDa (SUSDA) harga masa nyata ialah $1.009. Sepanjang 24 jam yang lalu, SUSDA didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SUSDA sepanjang masa ialah $ 1.071, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.984449.

Dari segi prestasi jangka pendek, SUSDA telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan 0.00% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

sUSDa (SUSDA) Maklumat Pasaran

$ 97.80M
$ 97.80M$ 97.80M

--
----

$ 97.80M
$ 97.80M$ 97.80M

96.91M
96.91M 96.91M

96,908,800.52881272
96,908,800.52881272 96,908,800.52881272

Had Pasaran semasa sUSDa ialah $ 97.80M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SUSDA ialah 96.91M, dengan jumlah bekalan sebanyak 96908800.52881272. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 97.80M.

sUSDa (SUSDA) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga sUSDa kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga sUSDa kepada USD adalah $ 0.0000000000.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga sUSDa kepada USD adalah $ 0.0000000000.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga sUSDa kepada USD adalah $ -0.000172547729203.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0--
30 Hari$ 0.00000000000.00%
60 Hari$ 0.00000000000.00%
90 Hari$ -0.000172547729203-0.01%

Apakah itu sUSDa (SUSDA)

Avalon Labs is creating an on-chain financial center for Bitcoin, offering BTC-backed lending, a Bitcoin-backed stablecoin, yield accounts, and a credit card. The goal is to make Bitcoin an active economic asset in global markets through a scalable and accessible network. USDa is the flagship CDP (Collateralized Debt Position) product based on Avalon's CeDeFi lending platform. The goal of USDa is to provide the best stablecoin solution for DeFi community with extremely high capital efficiency, stability and deep liquidity from BTC community. sUSDa is a yield-bearing version of USDa. By staking USDa, users receive sUSDa, which earns yield through borrowing rates and other protocol revenue. This mechanism allows users to generate scalable and sustainable returns, enhancing the value proposition of USDa in both DeFi and CeDeFi ecosystems.

sUSDa (SUSDA) Sumber

Laman Web Rasmi

sUSDa Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai sUSDa (SUSDA) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset sUSDa (SUSDA) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk sUSDa.

Semak sUSDa ramalan harga sekarang!

SUSDA kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik sUSDa (SUSDA)

Memahami tokenomik sUSDa (SUSDA) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token SUSDA dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai sUSDa (SUSDA)

Berapakah nilai sUSDa (SUSDA) hari ini?
Harga langsung SUSDA dalam USD ialah 1.009 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa SUSDA ke USD?
Harga semasa SUSDA ke USD ialah $ 1.009. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran sUSDa?
Had pasaran untuk SUSDA ialah $ 97.80M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran SUSDA?
Bekalan edaran SUSDA ialah 96.91M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) SUSDA?
SUSDA mencapai harga ATH sebanyak 1.071 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa SUSDA?
SUSDA melihat harga ATL sebanyak 0.984449 USD.
Berapakah jumlah dagangan SUSDA?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk SUSDAialah -- USD.
Adakah SUSDA akan naik lebih tinggi tahun ini?
SUSDA mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak SUSDAramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 09:05:51 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.