sUSDS (SUSDS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 1.06 $ 1.06 $ 1.06 24J Rendah $ 1.081 $ 1.081 $ 1.081 24J Tinggi 24J Rendah $ 1.06$ 1.06 $ 1.06 24J Tinggi $ 1.081$ 1.081 $ 1.081 Sepanjang Masa $ 1.088$ 1.088 $ 1.088 Harga Terendah $ 0.961716$ 0.961716 $ 0.961716 Perubahan Harga (1J) +0.13% Perubahan Harga (1D) -0.93% Perubahan Harga (7D) -0.00% Perubahan Harga (7D) -0.00%

sUSDS (SUSDS) harga masa nyata ialah $1.066. Sepanjang 24 jam yang lalu, SUSDS didagangkan antara $ 1.06 rendah dan $ 1.081 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SUSDS sepanjang masa ialah $ 1.088, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.961716.

Dari segi prestasi jangka pendek, SUSDS telah berubah sebanyak +0.13% sejak sejam yang lalu, -0.93% dalam 24 jam dan -0.00% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

sUSDS (SUSDS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.95B$ 1.95B $ 1.95B Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.10B$ 2.10B $ 2.10B Bekalan Peredaran 1.83B 1.83B 1.83B Jumlah Bekalan 1,972,008,162.624065 1,972,008,162.624065 1,972,008,162.624065

Had Pasaran semasa sUSDS ialah $ 1.95B, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SUSDS ialah 1.83B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1972008162.624065. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.10B.