Tokenomik suwi (SUWI)

Lihat cerapan utama tentang suwi (SUWI), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

suwi (SUWI) Maklumat

ART & GOOD VIBES! - Suwi , a sunny creature looking to brighten your day!

WHAT IS $SUWI ABOUT?

ART & GOOD VIBES

Feeling low? Let Suwi's vibrant charm lift your spirits! We offer fun through art and videos, championing crypto awareness, and emphasizing life's essentials: Relationships, Health, Money. If you enjoy adorable content, share silly TikToks, or dive deep into charts, Suwi's your go-to! DA-DA-DA!

NOTHING IS IMPOSSIBLE WITH SUWI.

We got really STRONG FOUNDATION!

Petriky - Founder Petriky is passionate about creating 3D animations and videos. His goal with Suwi is to produce shareable, relatable content for platforms like TikTok and Instagram, aimed at spreading positivity. As a content creator in the web3 space for over two years, Petriky believes that despite the challenges and uncertainties, Suwi can help foster a more positive outlook.

Sophie - Artist Sophie is a European-based artist, specializing in fantasy-themed artwork, particularly known for her depiction of elven characters. Her inspiration behind Suwi is to design a creature that brings joy to everyone who views it.

You Enthusiastic SUWI community member, driving our journey towards global recognition—while enjoying every moment along the way!

Laman Web Rasmi:
https://suwi.art/

suwi (SUWI) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk suwi (SUWI), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 349.18K
$ 349.18K$ 349.18K
Jumlah Bekalan:
$ 999.88M
$ 999.88M$ 999.88M
Bekalan Edaran:
$ 999.88M
$ 999.88M$ 999.88M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 349.18K
$ 349.18K$ 349.18K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.03992344
$ 0.03992344$ 0.03992344
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
$ 0$ 0
Harga Semasa:
$ 0.00034928
$ 0.00034928$ 0.00034928

Tokenomik suwi (SUWI): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik suwi (SUWI) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token SUWI yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token SUWI yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik SUWI, terokai SUWI harga langsung token!

SUWI Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju SUWI? Halaman ramalan harga SUWI kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.