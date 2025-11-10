BursaDEX+
Harga Suzaku Token langsung hari ini ialah 0.04343162 USD.SUZ modal pasaran ialah 1,265,477 USD. Jejaki masa nyata SUZ kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!Harga Suzaku Token langsung hari ini ialah 0.04343162 USD.SUZ modal pasaran ialah 1,265,477 USD. Jejaki masa nyata SUZ kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Suzaku Token Harga (SUZ)

$0.04343162
Suzaku Token (SUZ) Carta Harga Langsung
Suzaku Token Harga Hari Ini

Harga langsung Suzaku Token (SUZ) hari ini ialah $ 0.04343162, dengan 0.76% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa SUZ kepada USD penukaran adalah $ 0.04343162 setiap SUZ.

Suzaku Token kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 1,265,477, dengan bekalan edaran sebanyak 28.96M SUZ. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, SUZ didagangkan antara $ 0.0421744 (rendah) dan $ 0.04371674 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.204252, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.03825575.

Dalam prestasi jangka pendek, SUZ dipindahkan -0.62% dalam sejam terakhir dan -12.98% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Suzaku Token (SUZ) Maklumat Pasaran

Had Pasaran semasa Suzaku Token ialah $ 1.27M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SUZ ialah 28.96M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 4.37M.

Suzaku Token Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
24J Rendah
24J Tinggi

-0.62%

+0.76%

-12.98%

-12.98%

Suzaku Token (SUZ) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Suzaku Token kepada USD adalah $ +0.00032628.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Suzaku Token kepada USD adalah $ -0.0155506654.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Suzaku Token kepada USD adalah $ -0.0265596821.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Suzaku Token kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00032628+0.76%
30 Hari$ -0.0155506654-35.80%
60 Hari$ -0.0265596821-61.15%
90 Hari$ 0--

Ramalan Harga untuk Suzaku Token

Suzaku Token (SUZ) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran SUZ pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
Suzaku Token (SUZ) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Suzaku Token berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Alat MEXC
Untuk unjuran senario masa nyata dan analisis yang lebih diperibadikan, pengguna boleh menggunakan Alat Ramalan Harga dan Wawasan Pasaran AI MEXC.
Penafian: Senario ini adalah ilustrasi dan pendidikan; mata wang kripto tidak menentu—menjalankan penyelidikan anda sendiri (DYOR) sebelum membuat keputusan.
Ingin tahu berapa harga Suzaku Token yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk SUZ ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik Suzaku Token Ramalan Harga.

Apakah itu Suzaku Token (SUZ)

Suzaku is the Decentralization Hub for Avalanche L1s.

It is a permissionless protocol allowing:

  • Anyone to (re)stake their assets to provide cryptoeconomic security
  • Anyone to curate (re)staking strategies for their delegators
  • Anyone to operate infrastructure to decentralize L1 blockchains
  • Anyone to create their L1 and secure their decentralization journey

Avalanche is a network of blockchains known for its flexibility and scalability, with a focus on Web3 gaming and other resource-demanding endeavours. Avalanche also caters to developers who wish to build their own blockchain networks for scalability, sovereignty, or regulatory reasons.

Each Avalanche chain (simply called “Avalanche L1”) is fully sovereign with its independent consensus and data layers, and specific security model, while remaining natively interoperable with other L1s of the Avalanche ecosystem.

Suzaku positions itself as the go-to protocol to help new L1s with all these challenging questions. In order to understand what they do, we should first briefly touch upon liquid staking through LSTs (Liquid Staking Tokens) and restaking.

In a simplified version, restaking is a powerful concept, where new L1s can “borrow” security from established networks in exchange for some rewards for validators. For L1s launching on Suzaku, this means the following benefits:

  • Solving the cold-start problem. New projects will struggle to attract enough validators to secure their network at launch. Restaking allows them to leverage existing stake on other networks. This provides them with immediate cryptoeconomic security without needing to bootstrap their own from scratch.
  • Increased gains for (re)stakers. Users can restake their tokens to secure multiple L1s, earning an APY from each of these. This increases the % amount one can make from their assets.

LSTs are tokenised representations of staked assets. You can think of them as tokenised receipts that confirm your stake, but also allow you to further use this receipt in DeFi. And besides the better capital efficiency, there’s another important aspect - simplicity. Staking itself is usually somewhat of a complex process for beginners, but getting your hands on an LST is as easy as buying any other token.

The new L1 benefits from this service in multiple ways. The fact that the LSTs allow for much greater capital efficiency, they act as a powerful catalyst for broader participation. This indirectly supports decentralization by encouraging broader participation in staking. If there is also sufficient liquidity on the LST, users can also efficiently exit their position instantaneously on the secondary markets, further increasing their appeal.

In essence, Suzaku is an automated marketplace to connect Avalanche validators with new Avalanche sovereign L1s, while boosting yields for stakers.

Suzaku Token (SUZ) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

