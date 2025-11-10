Suzaku Token Harga Hari Ini

Harga langsung Suzaku Token (SUZ) hari ini ialah $ 0.04343162, dengan 0.76% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa SUZ kepada USD penukaran adalah $ 0.04343162 setiap SUZ.

Suzaku Token kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 1,265,477, dengan bekalan edaran sebanyak 28.96M SUZ. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, SUZ didagangkan antara $ 0.0421744 (rendah) dan $ 0.04371674 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.204252, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.03825575.

Dalam prestasi jangka pendek, SUZ dipindahkan -0.62% dalam sejam terakhir dan -12.98% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Suzaku Token (SUZ) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.27M$ 1.27M $ 1.27M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 4.37M$ 4.37M $ 4.37M Bekalan Peredaran 28.96M 28.96M 28.96M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

