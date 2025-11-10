Suzaku Token Harga (SUZ)
Harga langsung Suzaku Token (SUZ) hari ini ialah $ 0.04343162, dengan 0.76% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa SUZ kepada USD penukaran adalah $ 0.04343162 setiap SUZ.
Suzaku Token kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 1,265,477, dengan bekalan edaran sebanyak 28.96M SUZ. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, SUZ didagangkan antara $ 0.0421744 (rendah) dan $ 0.04371674 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.204252, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.03825575.
Dalam prestasi jangka pendek, SUZ dipindahkan -0.62% dalam sejam terakhir dan -12.98% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.
Had Pasaran semasa Suzaku Token ialah $ 1.27M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SUZ ialah 28.96M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 4.37M.
-0.62%
+0.76%
-12.98%
-12.98%
Pada hari ini, perubahan harga Suzaku Token kepada USD adalah $ +0.00032628.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Suzaku Token kepada USD adalah $ -0.0155506654.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Suzaku Token kepada USD adalah $ -0.0265596821.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Suzaku Token kepada USD adalah $ 0.
|Tempoh
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ +0.00032628
|+0.76%
|30 Hari
|$ -0.0155506654
|-35.80%
|60 Hari
|$ -0.0265596821
|-61.15%
|90 Hari
|$ 0
|--
Pada tahun 2040, harga Suzaku Token berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.
Suzaku is the Decentralization Hub for Avalanche L1s.
It is a permissionless protocol allowing:
Avalanche is a network of blockchains known for its flexibility and scalability, with a focus on Web3 gaming and other resource-demanding endeavours. Avalanche also caters to developers who wish to build their own blockchain networks for scalability, sovereignty, or regulatory reasons.
Each Avalanche chain (simply called “Avalanche L1”) is fully sovereign with its independent consensus and data layers, and specific security model, while remaining natively interoperable with other L1s of the Avalanche ecosystem.
Suzaku positions itself as the go-to protocol to help new L1s with all these challenging questions. In order to understand what they do, we should first briefly touch upon liquid staking through LSTs (Liquid Staking Tokens) and restaking.
In a simplified version, restaking is a powerful concept, where new L1s can “borrow” security from established networks in exchange for some rewards for validators. For L1s launching on Suzaku, this means the following benefits:
LSTs are tokenised representations of staked assets. You can think of them as tokenised receipts that confirm your stake, but also allow you to further use this receipt in DeFi. And besides the better capital efficiency, there’s another important aspect - simplicity. Staking itself is usually somewhat of a complex process for beginners, but getting your hands on an LST is as easy as buying any other token.
The new L1 benefits from this service in multiple ways. The fact that the LSTs allow for much greater capital efficiency, they act as a powerful catalyst for broader participation. This indirectly supports decentralization by encouraging broader participation in staking. If there is also sufficient liquidity on the LST, users can also efficiently exit their position instantaneously on the secondary markets, further increasing their appeal.
In essence, Suzaku is an automated marketplace to connect Avalanche validators with new Avalanche sovereign L1s, while boosting yields for stakers.
