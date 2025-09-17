Lagi Mengenai SWPR

Swapr Logo

Swapr Harga (SWPR)

Tidak tersenarai

1 SWPR ke USD Harga Langsung:

$0.01620273
$0.01620273$0.01620273
-0.70%1D
USD
Swapr (SWPR) Carta Harga Langsung
Swapr (SWPR) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.01596712
$ 0.01596712
24J Rendah
$ 0.01637407
$ 0.01637407
24J Tinggi

$ 0.01596712
$ 0.01596712

$ 0.01637407
$ 0.01637407

$ 0.318784
$ 0.318784

$ 0.00286569
$ 0.00286569

+0.72%

-0.39%

+4.70%

+4.70%

Swapr (SWPR) harga masa nyata ialah $0.01626561. Sepanjang 24 jam yang lalu, SWPR didagangkan antara $ 0.01596712 rendah dan $ 0.01637407 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SWPR sepanjang masa ialah $ 0.318784, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00286569.

Dari segi prestasi jangka pendek, SWPR telah berubah sebanyak +0.72% sejak sejam yang lalu, -0.39% dalam 24 jam dan +4.70% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Swapr (SWPR) Maklumat Pasaran

$ 639.89K
$ 639.89K

--
----

$ 1.62M
$ 1.62M

39.52M
39.52M

100,000,000.0
100,000,000.0

Had Pasaran semasa Swapr ialah $ 639.89K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SWPR ialah 39.52M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.62M.

Swapr (SWPR) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Swapr kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Swapr kepada USD adalah $ +0.0007527805.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Swapr kepada USD adalah $ +0.0042067617.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Swapr kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-0.39%
30 Hari$ +0.0007527805+4.63%
60 Hari$ +0.0042067617+25.86%
90 Hari$ 0--

Apakah itu Swapr (SWPR)

Swapr is a multi-chain automated market maker (AMM), deployed on Ethereum mainnet, xDai, and Arbitrum. Swapr is the first AMM to allow for adjustable swap fees through governance, as well as the first DAO deployed DeFi protocol on Ethereum; developed organically within the DXdao community.

Swapr (SWPR) Sumber

Laman Web Rasmi

Swapr Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Swapr (SWPR) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Swapr (SWPR) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Swapr.

Semak Swapr ramalan harga sekarang!

SWPR kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Swapr (SWPR)

Memahami tokenomik Swapr (SWPR) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token SWPR dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Swapr (SWPR)

Berapakah nilai Swapr (SWPR) hari ini?
Harga langsung SWPR dalam USD ialah 0.01626561 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa SWPR ke USD?
Harga semasa SWPR ke USD ialah $ 0.01626561. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Swapr?
Had pasaran untuk SWPR ialah $ 639.89K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran SWPR?
Bekalan edaran SWPR ialah 39.52M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) SWPR?
SWPR mencapai harga ATH sebanyak 0.318784 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa SWPR?
SWPR melihat harga ATL sebanyak 0.00286569 USD.
Berapakah jumlah dagangan SWPR?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk SWPRialah -- USD.
Adakah SWPR akan naik lebih tinggi tahun ini?
SWPR mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak SWPRramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Swapr (SWPR) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

