Swapr (SWPR) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.01596712 $ 0.01596712 $ 0.01596712 24J Rendah $ 0.01637407 $ 0.01637407 $ 0.01637407 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.01596712$ 0.01596712 $ 0.01596712 24J Tinggi $ 0.01637407$ 0.01637407 $ 0.01637407 Sepanjang Masa $ 0.318784$ 0.318784 $ 0.318784 Harga Terendah $ 0.00286569$ 0.00286569 $ 0.00286569 Perubahan Harga (1J) +0.72% Perubahan Harga (1D) -0.39% Perubahan Harga (7D) +4.70% Perubahan Harga (7D) +4.70%

Swapr (SWPR) harga masa nyata ialah $0.01626561. Sepanjang 24 jam yang lalu, SWPR didagangkan antara $ 0.01596712 rendah dan $ 0.01637407 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SWPR sepanjang masa ialah $ 0.318784, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00286569.

Dari segi prestasi jangka pendek, SWPR telah berubah sebanyak +0.72% sejak sejam yang lalu, -0.39% dalam 24 jam dan +4.70% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Swapr (SWPR) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 639.89K$ 639.89K $ 639.89K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.62M$ 1.62M $ 1.62M Bekalan Peredaran 39.52M 39.52M 39.52M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa Swapr ialah $ 639.89K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SWPR ialah 39.52M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.62M.