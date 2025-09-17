SwapX (SWPX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.053398 $ 0.053398 $ 0.053398 24J Rendah $ 0.058902 $ 0.058902 $ 0.058902 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.053398$ 0.053398 $ 0.053398 24J Tinggi $ 0.058902$ 0.058902 $ 0.058902 Sepanjang Masa $ 0.757704$ 0.757704 $ 0.757704 Harga Terendah $ 0.04855514$ 0.04855514 $ 0.04855514 Perubahan Harga (1J) -0.60% Perubahan Harga (1D) -2.26% Perubahan Harga (7D) -14.39% Perubahan Harga (7D) -14.39%

SwapX (SWPX) harga masa nyata ialah $0.053398. Sepanjang 24 jam yang lalu, SWPX didagangkan antara $ 0.053398 rendah dan $ 0.058902 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SWPX sepanjang masa ialah $ 0.757704, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.04855514.

Dari segi prestasi jangka pendek, SWPX telah berubah sebanyak -0.60% sejak sejam yang lalu, -2.26% dalam 24 jam dan -14.39% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

SwapX (SWPX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 950.04K$ 950.04K $ 950.04K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 5.03M$ 5.03M $ 5.03M Bekalan Peredaran 17.79M 17.79M 17.79M Jumlah Bekalan 94,195,996.54484548 94,195,996.54484548 94,195,996.54484548

Had Pasaran semasa SwapX ialah $ 950.04K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SWPX ialah 17.79M, dengan jumlah bekalan sebanyak 94195996.54484548. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 5.03M.