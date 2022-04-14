Tokenomik SwapX (SWPX)

Tokenomik SwapX (SWPX)

Lihat cerapan utama tentang SwapX (SWPX), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

SwapX (SWPX) Maklumat

SwapX is the native decentralized exchange (DEX) on the Sonic L1 blockchain.

Powered by Algebra Integral V4 for concentrated and active liquidity management, it delivers advanced plugin DeFi solutions.

SwapX’s ve(3,3) tokenomics ensures stable growth and fair rewards distribution.

Winner of the Sonic Boom competition, with over 1,000 participants, SwapX secured a grant in the SAPPHIRE category thanks to its plugins innovations.

Laman Web Rasmi:
https://swapx.fi/

SwapX (SWPX) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk SwapX (SWPX), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 954.80K
Jumlah Bekalan:
$ 95.46M
Bekalan Edaran:
$ 18.24M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 5.00M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.757704
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.04855514
Harga Semasa:
$ 0.052513
Tokenomik SwapX (SWPX): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik SwapX (SWPX) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token SWPX yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token SWPX yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik SWPX, terokai SWPX harga langsung token!

SWPX Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju SWPX? Halaman ramalan harga SWPX kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.