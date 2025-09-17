Swarm (SN124) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 1.17 $ 1.17 $ 1.17 24J Rendah $ 1.23 $ 1.23 $ 1.23 24J Tinggi 24J Rendah $ 1.17$ 1.17 $ 1.17 24J Tinggi $ 1.23$ 1.23 $ 1.23 Sepanjang Masa $ 2.24$ 2.24 $ 2.24 Harga Terendah $ 0.730678$ 0.730678 $ 0.730678 Perubahan Harga (1J) +0.95% Perubahan Harga (1D) -2.90% Perubahan Harga (7D) -14.66% Perubahan Harga (7D) -14.66%

Swarm (SN124) harga masa nyata ialah $1.19. Sepanjang 24 jam yang lalu, SN124 didagangkan antara $ 1.17 rendah dan $ 1.23 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SN124 sepanjang masa ialah $ 2.24, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.730678.

Dari segi prestasi jangka pendek, SN124 telah berubah sebanyak +0.95% sejak sejam yang lalu, -2.90% dalam 24 jam dan -14.66% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Swarm (SN124) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.11M$ 1.11M $ 1.11M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.11M$ 1.11M $ 1.11M Bekalan Peredaran 937.92K 937.92K 937.92K Jumlah Bekalan 937,917.223045946 937,917.223045946 937,917.223045946

Had Pasaran semasa Swarm ialah $ 1.11M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SN124 ialah 937.92K, dengan jumlah bekalan sebanyak 937917.223045946. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.11M.