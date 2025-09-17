Swarm Network (SWM) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 2.16$ 2.16 $ 2.16 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +1.48% Perubahan Harga (7D) +1.48%

Swarm Network (SWM) harga masa nyata ialah $0.00461892. Sepanjang 24 jam yang lalu, SWM didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SWM sepanjang masa ialah $ 2.16, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, SWM telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +1.48% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Swarm Network (SWM) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 363.30K$ 363.30K $ 363.30K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 461.89K$ 461.89K $ 461.89K Bekalan Peredaran 78.65M 78.65M 78.65M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa Swarm Network ialah $ 363.30K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SWM ialah 78.65M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 461.89K.