Swash Harga Hari Ini

Harga langsung Swash (SWASH) hari ini ialah $ 0.00172262, dengan 0.69% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa SWASH kepada USD penukaran adalah $ 0.00172262 setiap SWASH.

Swash kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 1,713,937, dengan bekalan edaran sebanyak 994.96M SWASH. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, SWASH didagangkan antara $ 0.00170474 (rendah) dan $ 0.00173992 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.95025, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00161107.

Dalam prestasi jangka pendek, SWASH dipindahkan -0.23% dalam sejam terakhir dan -6.47% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Swash (SWASH) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.71M$ 1.71M $ 1.71M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.72M$ 1.72M $ 1.72M Bekalan Peredaran 994.96M 994.96M 994.96M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

