BursaDEX+
Beli KriptoPasaranSpotNiaga hadapan500XPerolehAcara
Lagi
Blue Chip Blitz
Harga Swash langsung hari ini ialah 0.00172262 USD.SWASH modal pasaran ialah 1,713,937 USD. Jejaki masa nyata SWASH kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!Harga Swash langsung hari ini ialah 0.00172262 USD.SWASH modal pasaran ialah 1,713,937 USD. Jejaki masa nyata SWASH kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Lagi Mengenai SWASH

Maklumat Harga SWASH

Apakah SWASH

Laman Web Rasmi SWASH

Tokenomik SWASH

Ramalan Harga SWASH

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Swash Logo

Swash Harga (SWASH)

Tidak tersenarai

1 SWASH ke USD Harga Langsung:

$0.00172262
$0.00172262$0.00172262
-0.60%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Swash (SWASH) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 02:19:53 (UTC+8)

Swash Harga Hari Ini

Harga langsung Swash (SWASH) hari ini ialah $ 0.00172262, dengan 0.69% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa SWASH kepada USD penukaran adalah $ 0.00172262 setiap SWASH.

Swash kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 1,713,937, dengan bekalan edaran sebanyak 994.96M SWASH. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, SWASH didagangkan antara $ 0.00170474 (rendah) dan $ 0.00173992 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.95025, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00161107.

Dalam prestasi jangka pendek, SWASH dipindahkan -0.23% dalam sejam terakhir dan -6.47% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Swash (SWASH) Maklumat Pasaran

$ 1.71M
$ 1.71M$ 1.71M

--
----

$ 1.72M
$ 1.72M$ 1.72M

994.96M
994.96M 994.96M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Swash ialah $ 1.71M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SWASH ialah 994.96M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.72M.

Swash Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00170474
$ 0.00170474$ 0.00170474
24J Rendah
$ 0.00173992
$ 0.00173992$ 0.00173992
24J Tinggi

$ 0.00170474
$ 0.00170474$ 0.00170474

$ 0.00173992
$ 0.00173992$ 0.00173992

$ 0.95025
$ 0.95025$ 0.95025

$ 0.00161107
$ 0.00161107$ 0.00161107

-0.23%

-0.68%

-6.47%

-6.47%

Swash (SWASH) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Swash kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Swash kepada USD adalah $ -0.0003505585.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Swash kepada USD adalah $ -0.0006013146.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Swash kepada USD adalah $ -0.0015226683559810283.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-0.68%
30 Hari$ -0.0003505585-20.35%
60 Hari$ -0.0006013146-34.90%
90 Hari$ -0.0015226683559810283-46.91%

Ramalan Harga untuk Swash

Swash (SWASH) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran SWASH pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
Swash (SWASH) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Swash berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Alat MEXC
Untuk unjuran senario masa nyata dan analisis yang lebih diperibadikan, pengguna boleh menggunakan Alat Ramalan Harga dan Wawasan Pasaran AI MEXC.
Penafian: Senario ini adalah ilustrasi dan pendidikan; mata wang kripto tidak menentu—menjalankan penyelidikan anda sendiri (DYOR) sebelum membuat keputusan.
Ingin tahu berapa harga Swash yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk SWASH ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik Swash Ramalan Harga.

Apakah itu Swash (SWASH)

What is Swash?# Know your worth and earn for being you, online.

Swash is an online earning portal where you can earn points for being active and completing tasks online. Redeem your earnings for cash, gift cards, and crypto or choose to donate to causes you believe in.

Whether you’re surfing the web, seeing ads, or sharing opinions, you deserve to be thanked for your efforts.

New ways to amp up your earnings are added to Swash every month!

Alongside everyday internet users, Swash consists of a wide network of interlinking collaborators including:

  • brands that publish ads
  • businesses that buy and analyse data
  • data scientists who build models
  • developers who innovate on the Swash stack
  • charities who receive your donations

The Swash value chain is powered by its native token ([SWASH]. SWASH is the network’s native utility token with a total supply of 1 billion. SWASH has a variety of use cases within the ecosystem and is used as a cross-chain utility and governance token integrating Ethereum, Gnosis Chain, and Polygon. It is fused with a constellation of partners and their native currencies, allowing for cross-fertilisation of value, increased adoption, and a seamless user experience.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Swash (SWASH) Sumber

Laman Web Rasmi

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Swash

Berapakah nilai 1 Swash pada tahun 2030?
Jika Swash berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga Swash berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 02:19:53 (UTC+8)

Swash (SWASH) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Terokai Lagi tentang Swash

Lebih Banyak Matawang Kripto untuk Dijelajahi

Mata wang kripto teratas dengan data pasaran tersedia di MEXC

PANAS

Mata wang kripto yang menjadi trend masa kini yang mendapat perhatian pasaran yang ketara

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
UCN

UCN

UCN

Baru Ditambah

Terakhir disenaraikan mata wang kripto yang tersedia untuk perdagangan

FREEZONE

FREEZONE

FREEZONE

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

IRIS Chain

IRIS Chain

IRC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Janction

Janction

JCT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.04253
$0.04253$0.04253

+112.65%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.1209
$0.1209$0.1209

+27.26%

Pemegang Untung Tertinggi Terbanyak

Pam kripto teratas hari ini

BNBird

BNBird

BIRD

$0.1190
$0.1190$0.1190

+197.50%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000004874
$0.000004874$0.000004874

+87.46%

SQUADBOOM

SQUADBOOM

SBM

$0.00420
$0.00420$0.00420

+40.00%

TOWNS

TOWNS

TOWNS

$0.013689
$0.013689$0.013689

+35.21%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.1209
$0.1209$0.1209

+27.26%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.