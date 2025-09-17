Sway Social (SWAY) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.258453$ 0.258453 $ 0.258453 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.02% Perubahan Harga (1D) -0.02% Perubahan Harga (7D) +3.56% Perubahan Harga (7D) +3.56%

Sway Social (SWAY) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, SWAY didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SWAY sepanjang masa ialah $ 0.258453, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, SWAY telah berubah sebanyak +0.02% sejak sejam yang lalu, -0.02% dalam 24 jam dan +3.56% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Sway Social (SWAY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 48.30K$ 48.30K $ 48.30K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 97.64K$ 97.64K $ 97.64K Bekalan Peredaran 49.47M 49.47M 49.47M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa Sway Social ialah $ 48.30K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SWAY ialah 49.47M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 97.64K.