Swell Ethereum (SWETH) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 4,854.35 $ 4,854.35 $ 4,854.35 24J Rendah $ 4,940.26 $ 4,940.26 $ 4,940.26 24J Tinggi 24J Rendah $ 4,854.35$ 4,854.35 $ 4,854.35 24J Tinggi $ 4,940.26$ 4,940.26 $ 4,940.26 Sepanjang Masa $ 5,370.2$ 5,370.2 $ 5,370.2 Harga Terendah $ 1,516.13$ 1,516.13 $ 1,516.13 Perubahan Harga (1J) +0.25% Perubahan Harga (1D) +0.91% Perubahan Harga (7D) +5.53% Perubahan Harga (7D) +5.53%

Swell Ethereum (SWETH) harga masa nyata ialah $4,917.99. Sepanjang 24 jam yang lalu, SWETH didagangkan antara $ 4,854.35 rendah dan $ 4,940.26 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SWETH sepanjang masa ialah $ 5,370.2, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 1,516.13.

Dari segi prestasi jangka pendek, SWETH telah berubah sebanyak +0.25% sejak sejam yang lalu, +0.91% dalam 24 jam dan +5.53% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Swell Ethereum (SWETH) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 596.71M$ 596.71M $ 596.71M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 596.72M$ 596.72M $ 596.72M Bekalan Peredaran 121.32K 121.32K 121.32K Jumlah Bekalan 121,326.478319651 121,326.478319651 121,326.478319651

Had Pasaran semasa Swell Ethereum ialah $ 596.71M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SWETH ialah 121.32K, dengan jumlah bekalan sebanyak 121326.478319651. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 596.72M.