Lagi Mengenai SWETH

Maklumat Harga SWETH

Laman Web Rasmi SWETH

Tokenomik SWETH

Ramalan Harga SWETH

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Swell Ethereum Logo

Swell Ethereum Harga (SWETH)

Tidak tersenarai

1 SWETH ke USD Harga Langsung:

$4,917.99
$4,917.99$4,917.99
+0.90%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Swell Ethereum (SWETH) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 09:06:06 (UTC+8)

Swell Ethereum (SWETH) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 4,854.35
$ 4,854.35$ 4,854.35
24J Rendah
$ 4,940.26
$ 4,940.26$ 4,940.26
24J Tinggi

$ 4,854.35
$ 4,854.35$ 4,854.35

$ 4,940.26
$ 4,940.26$ 4,940.26

$ 5,370.2
$ 5,370.2$ 5,370.2

$ 1,516.13
$ 1,516.13$ 1,516.13

+0.25%

+0.91%

+5.53%

+5.53%

Swell Ethereum (SWETH) harga masa nyata ialah $4,917.99. Sepanjang 24 jam yang lalu, SWETH didagangkan antara $ 4,854.35 rendah dan $ 4,940.26 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SWETH sepanjang masa ialah $ 5,370.2, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 1,516.13.

Dari segi prestasi jangka pendek, SWETH telah berubah sebanyak +0.25% sejak sejam yang lalu, +0.91% dalam 24 jam dan +5.53% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Swell Ethereum (SWETH) Maklumat Pasaran

$ 596.71M
$ 596.71M$ 596.71M

--
----

$ 596.72M
$ 596.72M$ 596.72M

121.32K
121.32K 121.32K

121,326.478319651
121,326.478319651 121,326.478319651

Had Pasaran semasa Swell Ethereum ialah $ 596.71M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SWETH ialah 121.32K, dengan jumlah bekalan sebanyak 121326.478319651. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 596.72M.

Swell Ethereum (SWETH) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Swell Ethereum kepada USD adalah $ +44.17.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Swell Ethereum kepada USD adalah $ +72.6696956370.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Swell Ethereum kepada USD adalah $ +1,415.5416191070.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Swell Ethereum kepada USD adalah $ +2,171.4800035251108.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +44.17+0.91%
30 Hari$ +72.6696956370+1.48%
60 Hari$ +1,415.5416191070+28.78%
90 Hari$ +2,171.4800035251108+79.06%

Apakah itu Swell Ethereum (SWETH)

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Swell Ethereum (SWETH) Sumber

Laman Web Rasmi

Swell Ethereum Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Swell Ethereum (SWETH) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Swell Ethereum (SWETH) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Swell Ethereum.

Semak Swell Ethereum ramalan harga sekarang!

SWETH kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Swell Ethereum (SWETH)

Memahami tokenomik Swell Ethereum (SWETH) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token SWETH dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Swell Ethereum (SWETH)

Berapakah nilai Swell Ethereum (SWETH) hari ini?
Harga langsung SWETH dalam USD ialah 4,917.99 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa SWETH ke USD?
Harga semasa SWETH ke USD ialah $ 4,917.99. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Swell Ethereum?
Had pasaran untuk SWETH ialah $ 596.71M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran SWETH?
Bekalan edaran SWETH ialah 121.32K USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) SWETH?
SWETH mencapai harga ATH sebanyak 5,370.2 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa SWETH?
SWETH melihat harga ATL sebanyak 1,516.13 USD.
Berapakah jumlah dagangan SWETH?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk SWETHialah -- USD.
Adakah SWETH akan naik lebih tinggi tahun ini?
SWETH mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak SWETHramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 09:06:06 (UTC+8)

Swell Ethereum (SWETH) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.