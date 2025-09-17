Swerve (SWRV) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.0036192 $ 0.0036192 $ 0.0036192 24J Rendah $ 0.00580877 $ 0.00580877 $ 0.00580877 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.0036192$ 0.0036192 $ 0.0036192 24J Tinggi $ 0.00580877$ 0.00580877 $ 0.00580877 Sepanjang Masa $ 39.04$ 39.04 $ 39.04 Harga Terendah $ 0.00329114$ 0.00329114 $ 0.00329114 Perubahan Harga (1J) -2.46% Perubahan Harga (1D) -31.11% Perubahan Harga (7D) -30.52% Perubahan Harga (7D) -30.52%

Swerve (SWRV) harga masa nyata ialah $0.0040008. Sepanjang 24 jam yang lalu, SWRV didagangkan antara $ 0.0036192 rendah dan $ 0.00580877 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SWRV sepanjang masa ialah $ 39.04, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00329114.

Dari segi prestasi jangka pendek, SWRV telah berubah sebanyak -2.46% sejak sejam yang lalu, -31.11% dalam 24 jam dan -30.52% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Swerve (SWRV) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 73.91K$ 73.91K $ 73.91K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 84.73K$ 84.73K $ 84.73K Bekalan Peredaran 18.52M 18.52M 18.52M Jumlah Bekalan 21,230,110.1128234 21,230,110.1128234 21,230,110.1128234

Had Pasaran semasa Swerve ialah $ 73.91K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SWRV ialah 18.52M, dengan jumlah bekalan sebanyak 21230110.1128234. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 84.73K.