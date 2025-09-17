SwiftCash (SWIFT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.03944878$ 0.03944878 $ 0.03944878 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.12% Perubahan Harga (1D) -0.31% Perubahan Harga (7D) -1.63% Perubahan Harga (7D) -1.63%

SwiftCash (SWIFT) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, SWIFT didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SWIFT sepanjang masa ialah $ 0.03944878, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, SWIFT telah berubah sebanyak -0.12% sejak sejam yang lalu, -0.31% dalam 24 jam dan -1.63% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

SwiftCash (SWIFT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 224.22K$ 224.22K $ 224.22K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 3.89M$ 3.89M $ 3.89M Bekalan Peredaran 287.90M 287.90M 287.90M Jumlah Bekalan 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

Had Pasaran semasa SwiftCash ialah $ 224.22K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SWIFT ialah 287.90M, dengan jumlah bekalan sebanyak 5000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.89M.