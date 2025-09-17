Apakah itu SwissBorg (BORG)

What is SwissBorg? SwissBorg’s flagship product is an all-encompassing crypto management app for retail users. It enables them to on & off ramp, exchange crypto and fiat, earn yield, buy bundles of crypto and access its launchpad investment opportunities. SwissBorg started in the ICO era of 2017 and has over 1 million registered users as of 2024. The app’s products range from on/off ramp, CEX & DEX aggregator (MEX), staking and other passive income opportunities (Earn), cryptocurrency bundles (Thematics), and a launchpad & one-time opportunities (Alpha Early Deals) and more. SwissBorg users are also entitled to airdrops if they happen as it’s one the few centralised entities redistributing them directly to their users. What is BORG? BORG is essential to the SwissBorg experience as it unlocks additional utilities in the app. The more BORG users hold in the app, the more benefits they can unlock either through Premium Tiers or ad-hoc campaigns. Benefits include lower exchange fees, higher allocation in launchpads, higher yield on Earn strategies and increased voting power in referendums proposed by SwissBorg. When was SwissBorg Founded? The project was launched in Switzerland in 2017 and the ICO lasted from Dec 7th, 2017 to January 10th, 2018 where $50 million was raised to kickstart the project. In Q1 2023 SwissBorg performed a Series A, where 16,660 big and small individual investors raised a total of over 21 million Swiss Francs (CHF).

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai SwissBorg (BORG) Berapakah nilai SwissBorg (BORG) hari ini? Harga langsung BORG dalam USD ialah 0.356242 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa BORG ke USD? $ 0.356242 . Lihat Harga semasa BORG ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran SwissBorg? Had pasaran untuk BORG ialah $ 350.04M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran BORG? Bekalan edaran BORG ialah 982.60M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) BORG? BORG mencapai harga ATH sebanyak 1.64 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa BORG? BORG melihat harga ATL sebanyak 0.00502687 USD . Berapakah jumlah dagangan BORG? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk BORGialah -- USD . Adakah BORG akan naik lebih tinggi tahun ini? BORG mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak BORGramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

