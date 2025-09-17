SwissBorg Harga (BORG)
-0.59%
+8.13%
+32.93%
+32.93%
SwissBorg (BORG) harga masa nyata ialah $0.356242. Sepanjang 24 jam yang lalu, BORG didagangkan antara $ 0.329413 rendah dan $ 0.364673 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BORG sepanjang masa ialah $ 1.64, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00502687.
Dari segi prestasi jangka pendek, BORG telah berubah sebanyak -0.59% sejak sejam yang lalu, +8.13% dalam 24 jam dan +32.93% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.
Had Pasaran semasa SwissBorg ialah $ 350.04M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BORG ialah 982.60M, dengan jumlah bekalan sebanyak 982602443.442. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 350.04M.
Pada hari ini, perubahan harga SwissBorg kepada USD adalah $ +0.02679468.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga SwissBorg kepada USD adalah $ +0.1054662278.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga SwissBorg kepada USD adalah $ +0.2095764561.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga SwissBorg kepada USD adalah $ +0.16795720265409666.
|Tempoh
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ +0.02679468
|+8.13%
|30 Hari
|$ +0.1054662278
|+29.61%
|60 Hari
|$ +0.2095764561
|+58.83%
|90 Hari
|$ +0.16795720265409666
|+89.20%
What is SwissBorg? SwissBorg’s flagship product is an all-encompassing crypto management app for retail users. It enables them to on & off ramp, exchange crypto and fiat, earn yield, buy bundles of crypto and access its launchpad investment opportunities. SwissBorg started in the ICO era of 2017 and has over 1 million registered users as of 2024. The app’s products range from on/off ramp, CEX & DEX aggregator (MEX), staking and other passive income opportunities (Earn), cryptocurrency bundles (Thematics), and a launchpad & one-time opportunities (Alpha Early Deals) and more. SwissBorg users are also entitled to airdrops if they happen as it’s one the few centralised entities redistributing them directly to their users. What is BORG? BORG is essential to the SwissBorg experience as it unlocks additional utilities in the app. The more BORG users hold in the app, the more benefits they can unlock either through Premium Tiers or ad-hoc campaigns. Benefits include lower exchange fees, higher allocation in launchpads, higher yield on Earn strategies and increased voting power in referendums proposed by SwissBorg. When was SwissBorg Founded? The project was launched in Switzerland in 2017 and the ICO lasted from Dec 7th, 2017 to January 10th, 2018 where $50 million was raised to kickstart the project. In Q1 2023 SwissBorg performed a Series A, where 16,660 big and small individual investors raised a total of over 21 million Swiss Francs (CHF).
Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.