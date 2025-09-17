Lagi Mengenai SWITCH

Maklumat Harga SWITCH

Kertas putih SWITCH

Laman Web Rasmi SWITCH

Tokenomik SWITCH

Ramalan Harga SWITCH

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Switch Token Logo

Switch Token Harga (SWITCH)

Tidak tersenarai

1 SWITCH ke USD Harga Langsung:

$0.00017956
$0.00017956$0.00017956
+60.90%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Switch Token (SWITCH) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 10:16:38 (UTC+8)

Switch Token (SWITCH) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00848273
$ 0.00848273$ 0.00848273

$ 0
$ 0$ 0

-0.16%

+60.91%

+23.63%

+23.63%

Switch Token (SWITCH) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, SWITCH didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SWITCH sepanjang masa ialah $ 0.00848273, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, SWITCH telah berubah sebanyak -0.16% sejak sejam yang lalu, +60.91% dalam 24 jam dan +23.63% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Switch Token (SWITCH) Maklumat Pasaran

$ 8.16M
$ 8.16M$ 8.16M

--
----

$ 8.98M
$ 8.98M$ 8.98M

45.47B
45.47B 45.47B

50,000,000,000.0
50,000,000,000.0 50,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Switch Token ialah $ 8.16M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SWITCH ialah 45.47B, dengan jumlah bekalan sebanyak 50000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 8.98M.

Switch Token (SWITCH) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Switch Token kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Switch Token kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Switch Token kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Switch Token kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+60.91%
30 Hari$ 0-24.95%
60 Hari$ 0-3.40%
90 Hari$ 0--

Apakah itu Switch Token (SWITCH)

Switch Reward Card is a blockchain-based financial services ecosystem. The blockchain is empowered by a global decentralized node network where node licensees will be rewarded, by the blockchain, with Switch Digital Rewards. Switch offers payment solutions for both traditional and cryptocurrencies around the world. The SWITCH ERC-20 Token is the Switch Digital Reward once it has been bridged.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Switch Token (SWITCH) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

Switch Token Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Switch Token (SWITCH) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Switch Token (SWITCH) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Switch Token.

Semak Switch Token ramalan harga sekarang!

SWITCH kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Switch Token (SWITCH)

Memahami tokenomik Switch Token (SWITCH) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token SWITCH dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Switch Token (SWITCH)

Berapakah nilai Switch Token (SWITCH) hari ini?
Harga langsung SWITCH dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa SWITCH ke USD?
Harga semasa SWITCH ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Switch Token?
Had pasaran untuk SWITCH ialah $ 8.16M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran SWITCH?
Bekalan edaran SWITCH ialah 45.47B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) SWITCH?
SWITCH mencapai harga ATH sebanyak 0.00848273 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa SWITCH?
SWITCH melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan SWITCH?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk SWITCHialah -- USD.
Adakah SWITCH akan naik lebih tinggi tahun ini?
SWITCH mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak SWITCHramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 10:16:38 (UTC+8)

Switch Token (SWITCH) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.