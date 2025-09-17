Switch Token (SWITCH) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 24J Rendah $ 0 24J Tinggi Sepanjang Masa $ 0.00848273 Harga Terendah $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.16% Perubahan Harga (1D) +60.91% Perubahan Harga (7D) +23.63%

Switch Token (SWITCH) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, SWITCH didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SWITCH sepanjang masa ialah $ 0.00848273, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, SWITCH telah berubah sebanyak -0.16% sejak sejam yang lalu, +60.91% dalam 24 jam dan +23.63% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Switch Token (SWITCH) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 8.16M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 8.98M Bekalan Peredaran 45.47B Jumlah Bekalan 50,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Switch Token ialah $ 8.16M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SWITCH ialah 45.47B, dengan jumlah bekalan sebanyak 50000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 8.98M.