Swop (SWOP) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00990212 $ 0.00990212 $ 0.00990212 24J Rendah $ 0.01010418 $ 0.01010418 $ 0.01010418 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00990212$ 0.00990212 $ 0.00990212 24J Tinggi $ 0.01010418$ 0.01010418 $ 0.01010418 Sepanjang Masa $ 0.01391529$ 0.01391529 $ 0.01391529 Harga Terendah $ 0.00898893$ 0.00898893 $ 0.00898893 Perubahan Harga (1J) +0.00% Perubahan Harga (1D) +2.02% Perubahan Harga (7D) -7.74% Perubahan Harga (7D) -7.74%

Swop (SWOP) harga masa nyata ialah $0.01010414. Sepanjang 24 jam yang lalu, SWOP didagangkan antara $ 0.00990212 rendah dan $ 0.01010418 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SWOP sepanjang masa ialah $ 0.01391529, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00898893.

Dari segi prestasi jangka pendek, SWOP telah berubah sebanyak +0.00% sejak sejam yang lalu, +2.02% dalam 24 jam dan -7.74% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Swop (SWOP) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 101.04M$ 101.04M $ 101.04M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 101.04M$ 101.04M $ 101.04M Bekalan Peredaran 10.00B 10.00B 10.00B Jumlah Bekalan 9,999,998,198.799337 9,999,998,198.799337 9,999,998,198.799337

Had Pasaran semasa Swop ialah $ 101.04M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SWOP ialah 10.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 9999998198.799337. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 101.04M.