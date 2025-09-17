Swyft (SFT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +6.36% Perubahan Harga (7D) +6.36%

Swyft (SFT) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, SFT didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SFT sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, SFT telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +6.36% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Swyft (SFT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 12.23K$ 12.23K $ 12.23K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 12.49K$ 12.49K $ 12.49K Bekalan Peredaran 977.43M 977.43M 977.43M Jumlah Bekalan 998,889,404.972605 998,889,404.972605 998,889,404.972605

Had Pasaran semasa Swyft ialah $ 12.23K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SFT ialah 977.43M, dengan jumlah bekalan sebanyak 998889404.972605. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 12.49K.