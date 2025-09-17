SX Network (SX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.054414 $ 0.054414 $ 0.054414 24J Rendah $ 0.055095 $ 0.055095 $ 0.055095 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.054414$ 0.054414 $ 0.054414 24J Tinggi $ 0.055095$ 0.055095 $ 0.055095 Sepanjang Masa $ 0.248586$ 0.248586 $ 0.248586 Harga Terendah $ 0.03318665$ 0.03318665 $ 0.03318665 Perubahan Harga (1J) +0.00% Perubahan Harga (1D) -0.00% Perubahan Harga (7D) -21.78% Perubahan Harga (7D) -21.78%

SX Network (SX) harga masa nyata ialah $0.055091. Sepanjang 24 jam yang lalu, SX didagangkan antara $ 0.054414 rendah dan $ 0.055095 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SX sepanjang masa ialah $ 0.248586, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.03318665.

Dari segi prestasi jangka pendek, SX telah berubah sebanyak +0.00% sejak sejam yang lalu, -0.00% dalam 24 jam dan -21.78% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

SX Network (SX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 29.39M$ 29.39M $ 29.39M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 55.05M$ 55.05M $ 55.05M Bekalan Peredaran 533.47M 533.47M 533.47M Jumlah Bekalan 999,253,979.0 999,253,979.0 999,253,979.0

Had Pasaran semasa SX Network ialah $ 29.39M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SX ialah 533.47M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999253979.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 55.05M.