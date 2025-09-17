SyBTC (SYBTC) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 114,285 24J Tinggi $ 116,949 Sepanjang Masa $ 124,301 Harga Terendah $ 74,649 Perubahan Harga (1J) +0.71% Perubahan Harga (1D) +1.01% Perubahan Harga (7D) +4.46%

SyBTC (SYBTC) harga masa nyata ialah $116,679. Sepanjang 24 jam yang lalu, SYBTC didagangkan antara $ 114,285 rendah dan $ 116,949 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SYBTC sepanjang masa ialah $ 124,301, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 74,649.

Dari segi prestasi jangka pendek, SYBTC telah berubah sebanyak +0.71% sejak sejam yang lalu, +1.01% dalam 24 jam dan +4.46% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

SyBTC (SYBTC) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.23M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.23M Bekalan Peredaran 10.50 Jumlah Bekalan 10.49512891

Had Pasaran semasa SyBTC ialah $ 1.23M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SYBTC ialah 10.50, dengan jumlah bekalan sebanyak 10.49512891. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.23M.