Sydney (SYDNEY) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00249286$ 0.00249286 $ 0.00249286 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.28% Perubahan Harga (1D) +4.16% Perubahan Harga (7D) +11.73% Perubahan Harga (7D) +11.73%

Sydney (SYDNEY) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, SYDNEY didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SYDNEY sepanjang masa ialah $ 0.00249286, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, SYDNEY telah berubah sebanyak -0.28% sejak sejam yang lalu, +4.16% dalam 24 jam dan +11.73% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Sydney (SYDNEY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 66.52K$ 66.52K $ 66.52K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 66.52K$ 66.52K $ 66.52K Bekalan Peredaran 999.10M 999.10M 999.10M Jumlah Bekalan 999,101,066.143118 999,101,066.143118 999,101,066.143118

Had Pasaran semasa Sydney ialah $ 66.52K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SYDNEY ialah 999.10M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999101066.143118. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 66.52K.