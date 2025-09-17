Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 11,581.18 $ 11,581.18 $ 11,581.18 24J Rendah $ 11,582.54 $ 11,582.54 $ 11,582.54 24J Tinggi 24J Rendah $ 11,581.18$ 11,581.18 $ 11,581.18 24J Tinggi $ 11,582.54$ 11,582.54 $ 11,582.54 Sepanjang Masa $ 11,582.54$ 11,582.54 $ 11,582.54 Harga Terendah $ 11,251.76$ 11,251.76 $ 11,251.76 Perubahan Harga (1J) 0.00% Perubahan Harga (1D) +0.01% Perubahan Harga (7D) +0.08% Perubahan Harga (7D) +0.08%

Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD) harga masa nyata ialah $11,582.54. Sepanjang 24 jam yang lalu, FIUSD didagangkan antara $ 11,581.18 rendah dan $ 11,582.54 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi FIUSD sepanjang masa ialah $ 11,582.54, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 11,251.76.

Dari segi prestasi jangka pendek, FIUSD telah berubah sebanyak 0.00% sejak sejam yang lalu, +0.01% dalam 24 jam dan +0.08% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 48.60M$ 48.60M $ 48.60M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 48.60M$ 48.60M $ 48.60M Bekalan Peredaran 4.20K 4.20K 4.20K Jumlah Bekalan 4,196.0 4,196.0 4,196.0

Had Pasaran semasa Sygnum FIUSD Liquidity Fund ialah $ 48.60M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FIUSD ialah 4.20K, dengan jumlah bekalan sebanyak 4196.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 48.60M.