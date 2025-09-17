SYLVI AGENT (SYLVIAI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00406367$ 0.00406367 $ 0.00406367 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.27% Perubahan Harga (1D) -1.97% Perubahan Harga (7D) +0.46% Perubahan Harga (7D) +0.46%

SYLVI AGENT (SYLVIAI) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, SYLVIAI didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SYLVIAI sepanjang masa ialah $ 0.00406367, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, SYLVIAI telah berubah sebanyak -0.27% sejak sejam yang lalu, -1.97% dalam 24 jam dan +0.46% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

SYLVI AGENT (SYLVIAI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 70.43K$ 70.43K $ 70.43K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 70.43K$ 70.43K $ 70.43K Bekalan Peredaran 999.90M 999.90M 999.90M Jumlah Bekalan 999,897,204.105719 999,897,204.105719 999,897,204.105719

Had Pasaran semasa SYLVI AGENT ialah $ 70.43K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SYLVIAI ialah 999.90M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999897204.105719. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 70.43K.