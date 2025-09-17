Symbiosis (SIS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.072808 $ 0.072808 $ 0.072808 24J Rendah $ 0.076126 $ 0.076126 $ 0.076126 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.072808$ 0.072808 $ 0.072808 24J Tinggi $ 0.076126$ 0.076126 $ 0.076126 Sepanjang Masa $ 5.59$ 5.59 $ 5.59 Harga Terendah $ 0.0451631$ 0.0451631 $ 0.0451631 Perubahan Harga (1J) +0.14% Perubahan Harga (1D) -2.48% Perubahan Harga (7D) -4.19% Perubahan Harga (7D) -4.19%

Symbiosis (SIS) harga masa nyata ialah $0.073447. Sepanjang 24 jam yang lalu, SIS didagangkan antara $ 0.072808 rendah dan $ 0.076126 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SIS sepanjang masa ialah $ 5.59, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.0451631.

Dari segi prestasi jangka pendek, SIS telah berubah sebanyak +0.14% sejak sejam yang lalu, -2.48% dalam 24 jam dan -4.19% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Symbiosis (SIS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 4.80M$ 4.80M $ 4.80M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 7.33M$ 7.33M $ 7.33M Bekalan Peredaran 65.32M 65.32M 65.32M Jumlah Bekalan 99,741,144.99302 99,741,144.99302 99,741,144.99302

Had Pasaran semasa Symbiosis ialah $ 4.80M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SIS ialah 65.32M, dengan jumlah bekalan sebanyak 99741144.99302. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 7.33M.