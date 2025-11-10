Symbiosis SyBTC Harga Hari Ini

Harga langsung Symbiosis SyBTC (SYBTC) hari ini ialah $ 103,467, dengan 1.64% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa SYBTC kepada USD penukaran adalah $ 103,467 setiap SYBTC.

Symbiosis SyBTC kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 1,147,861, dengan bekalan edaran sebanyak 11.08 SYBTC. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, SYBTC didagangkan antara $ 101,174 (rendah) dan $ 103,849 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 126,825, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 74,649.

Dalam prestasi jangka pendek, SYBTC dipindahkan -0.04% dalam sejam terakhir dan -5.89% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Symbiosis SyBTC (SYBTC) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.15M$ 1.15M $ 1.15M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.15M$ 1.15M $ 1.15M Bekalan Peredaran 11.08 11.08 11.08 Jumlah Bekalan 11.07374957 11.07374957 11.07374957

