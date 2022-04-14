Tokenomik Symbiosis (SIS)

Tokenomik Symbiosis (SIS)

Lihat cerapan utama tentang Symbiosis (SIS), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Symbiosis (SIS) Maklumat

Symbiosis, a decentralized multi-chain liquidity protocol, is called. It allows users to exchange tokens between all chains while remaining the sole owner of the funds.

The following requirements are met by the Symbiosis protocol:

Uniswap-like UX, but simple There are no additional wallets, waiting times, or additional steps required to complete a swap.

Fully decentralized It connects any chain that receives enough market attention. Our ultimate goal is to connect all networks.

Non-Custodial Symbiosis staff and no other individual have access to user funds.

Limitless cross-chain Liquidity It targets as many token pairs across all chains as possible while offering the best prices to swap between any token pair.

Symbiosis (SIS) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Symbiosis (SIS), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 4.81M
$ 4.81M$ 4.81M
Jumlah Bekalan:
$ 99.74M
$ 99.74M$ 99.74M
Bekalan Edaran:
$ 65.32M
$ 65.32M$ 65.32M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya): $ 7.35M
$ 7.35M
$ 7.35M$ 7.35M
Tertinggi Sepanjang Masa: $ 5.59
$ 5.59
$ 5.59$ 5.59
Terendah Sepanjang Masa: $ 0.0451631
$ 0.0451631
$ 0.0451631$ 0.0451631
Harga Semasa:
$ 0.073667
$ 0.073667$ 0.073667

Tokenomik Symbiosis (SIS): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Symbiosis (SIS) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token SIS yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token SIS yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik SIS, terokai SIS harga langsung token!

