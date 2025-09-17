SYMMIO (SYMM) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.01355746 24J Tinggi $ 0.01407655 Sepanjang Masa $ 0.150809 Harga Terendah $ 0.01342378 Perubahan Harga (1J) -0.08% Perubahan Harga (1D) +2.10% Perubahan Harga (7D) -20.33%

SYMMIO (SYMM) harga masa nyata ialah $0.01404385. Sepanjang 24 jam yang lalu, SYMM didagangkan antara $ 0.01355746 rendah dan $ 0.01407655 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SYMM sepanjang masa ialah $ 0.150809, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.01342378.

Dari segi prestasi jangka pendek, SYMM telah berubah sebanyak -0.08% sejak sejam yang lalu, +2.10% dalam 24 jam dan -20.33% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

SYMMIO (SYMM) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 8.65M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 11.01M Bekalan Peredaran 616.36M Jumlah Bekalan 784,276,836.8350194

Had Pasaran semasa SYMMIO ialah $ 8.65M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SYMM ialah 616.36M, dengan jumlah bekalan sebanyak 784276836.8350194. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 11.01M.