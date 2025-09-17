Sympson by Virtuals ($SYMP) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00256774 $ 0.00256774 $ 0.00256774 24J Rendah $ 0.00298934 $ 0.00298934 $ 0.00298934 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00256774$ 0.00256774 $ 0.00256774 24J Tinggi $ 0.00298934$ 0.00298934 $ 0.00298934 Sepanjang Masa $ 0.03351131$ 0.03351131 $ 0.03351131 Harga Terendah $ 0.00195262$ 0.00195262 $ 0.00195262 Perubahan Harga (1J) -0.01% Perubahan Harga (1D) +4.10% Perubahan Harga (7D) +4.32% Perubahan Harga (7D) +4.32%

Sympson by Virtuals ($SYMP) harga masa nyata ialah $0.00273583. Sepanjang 24 jam yang lalu, $SYMP didagangkan antara $ 0.00256774 rendah dan $ 0.00298934 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi $SYMP sepanjang masa ialah $ 0.03351131, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00195262.

Dari segi prestasi jangka pendek, $SYMP telah berubah sebanyak -0.01% sejak sejam yang lalu, +4.10% dalam 24 jam dan +4.32% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Sympson by Virtuals ($SYMP) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 2.74M$ 2.74M $ 2.74M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.74M$ 2.74M $ 2.74M Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Sympson by Virtuals ialah $ 2.74M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran $SYMP ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.74M.