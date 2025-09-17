Synatra Staked USDC (YUSD) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 1.41 $ 1.41 $ 1.41 24J Rendah $ 1.41 $ 1.41 $ 1.41 24J Tinggi 24J Rendah $ 1.41$ 1.41 $ 1.41 24J Tinggi $ 1.41$ 1.41 $ 1.41 Sepanjang Masa $ 1.41$ 1.41 $ 1.41 Harga Terendah $ 1.06$ 1.06 $ 1.06 Perubahan Harga (1J) +0.12% Perubahan Harga (1D) +0.13% Perubahan Harga (7D) +0.52% Perubahan Harga (7D) +0.52%

Synatra Staked USDC (YUSD) harga masa nyata ialah $1.41. Sepanjang 24 jam yang lalu, YUSD didagangkan antara $ 1.41 rendah dan $ 1.41 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi YUSD sepanjang masa ialah $ 1.41, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 1.06.

Dari segi prestasi jangka pendek, YUSD telah berubah sebanyak +0.12% sejak sejam yang lalu, +0.13% dalam 24 jam dan +0.52% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Synatra Staked USDC (YUSD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 4.96M$ 4.96M $ 4.96M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 4.96M$ 4.96M $ 4.96M Bekalan Peredaran 3.51M 3.51M 3.51M Jumlah Bekalan 3,514,531.0 3,514,531.0 3,514,531.0

Had Pasaran semasa Synatra Staked USDC ialah $ 4.96M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran YUSD ialah 3.51M, dengan jumlah bekalan sebanyak 3514531.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 4.96M.