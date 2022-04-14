Tokenomik Sync Network (SYNC)
Sync Network (SYNC) Maklumat
Projects in the decentralized finance space started utilizing stake and proof-of-liquidity mechanics to develop a trustless economy but fundamental flaws have held these projects behind. The SYNC Network addresses these problems and offers a workable solution through tradeable stakes bonding Uniswap liquidity pairs with a fully trustless ERC-20 token (SYNC).
SYNC enables users to earn interest by staking a cyptographic bond to Uniswap liquidity pair tokens (Crypto Bonds).
Crypto Bonds are an NFT (ERC-721) token with collectible attributes, accruing interest rates, and the ability to separately trade and speculate on them within a secondary market.
SYNC Network works to bring stability and risk mitigation to decentralized finance by solidifying a guarantee on holding liquidity pairs for an extended period of time. The Sync Network can help build a needed, stable foundation for the DeFi space and a fully functioning, more robust trustless economy.
-- The SYNC Network is composed of two main contracts: the SYNC ERC-20 contract and the Crypto Bond ERC-721 contract. SYNC tokens have an undefined total supply with inflationary and deflationary attributes through the interactions with Crypto Bond investors.
Despite being a long-term investment, Crypto Bonds do not share anything in common with traditional finance bonds. The name comes from the bonding of liquidity pairs and our own token. Crypto Bonds introduce proof of long-term position in DeFi liquidity pools, and will naturally strengthen the core of DeFi finance as a whole. They are a tradeable, long-term (90 days - 3 years) stake - bonding Uniswap liquidity-pair tokens together with SYNC.
Deflation of the currency happens when Crypto Bonds are created, burning SYNC from the total supply. Using a Crypto Bond, an investor is able to lock liquidity-pair tokens with the corresponding dollar-to-dollar value in SYNC at some guaranteed interest rate of SYNC upon maturation. Dividend paying versions are also available. Therefore, this occurs in inflation, minting the principle plus interest.
Crypto Bond Interest Rates SYNC balances itself through daily, self-correcting interest rates. Interest rates of bonds depends on three factors.
- Total supply of sync in the market.
- Duration of bond
- Total bonded amount of that liquidity pair token
Please see the full whitepaper and website https://www.syncbond.com for more information.
Sync Network (SYNC) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Sync Network (SYNC), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik Sync Network (SYNC): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Sync Network (SYNC) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token SYNC yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token SYNC yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik SYNC, terokai SYNC harga langsung token!
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.