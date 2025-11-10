Syncoin Harga Hari Ini

Harga langsung Syncoin (SNC) hari ini ialah $ 29.45, dengan 1.44% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa SNC kepada USD penukaran adalah $ 29.45 setiap SNC.

Syncoin kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 1,275,543, dengan bekalan edaran sebanyak 43.31K SNC. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, SNC didagangkan antara $ 29.26 (rendah) dan $ 30.05 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 31.83, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 25.03.

Dalam prestasi jangka pendek, SNC dipindahkan -0.00% dalam sejam terakhir dan -1.86% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Syncoin (SNC) Maklumat Pasaran

Syncoin (SNC) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.28M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 47.65M Bekalan Peredaran 43.31K Jumlah Bekalan 1,618,033.0

Had Pasaran semasa Syncoin ialah $ 1.28M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SNC ialah 43.31K, dengan jumlah bekalan sebanyak 1618033.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 47.65M.