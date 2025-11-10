Tokenomik Syncoin (SNC)

Tokenomik Syncoin (SNC)

Lihat cerapan utama tentang Syncoin (SNC), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 17:22:31 (UTC+8)
USD

Syncoin (SNC) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Syncoin (SNC), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 1.28M
$ 1.28M$ 1.28M
Jumlah Bekalan:
$ 1.62M
$ 1.62M$ 1.62M
Bekalan Edaran:
$ 43.31K
$ 43.31K$ 43.31K
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 47.79M
$ 47.79M$ 47.79M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 31.83
$ 31.83$ 31.83
Terendah Sepanjang Masa:
$ 25.03
$ 25.03$ 25.03
Harga Semasa:
$ 29.66
$ 29.66$ 29.66

Syncoin (SNC) Maklumat

Syncoin (SNC) is the native token of the CryptSync wallet ecosystem, built to combine real-world utility with decentralised finance. With a fixed supply of 1.618 million tokens, Syncoin powers exclusive in-app staking, DAO governance, and cross-chain liquidity pools, while offering yields of up to 52% APY. A cornerstone of the project is CS Pay, an NFC-enabled payment system that allows users to spend Syncoin in everyday transactions, bridging blockchain technology with practical retail use. The tokenomics model incorporates a 1% transaction tax to sustain liquidity, governance, and a buy-and-burn mechanism, ensuring long-term ecosystem stability.

Laman Web Rasmi:
https://cryptsync.io/
Kertas putih:
https://drive.google.com/file/d/1wNI_cS7r31Ip0_WldG8ZDUz7QcqcPVAo/view?usp=sharing

Tokenomik Syncoin (SNC): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Syncoin (SNC) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token SNC yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token SNC yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik SNC, terokai SNC harga langsung token!

SNC Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju SNC? Halaman ramalan harga SNC kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.

Sila baca dan fahami Perjanjian Pengguna dan Dasar Privasi