Syncus (SYNC) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.081826$ 0.081826 $ 0.081826 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) -0.35% Perubahan Harga (7D) -0.35%

Syncus (SYNC) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, SYNC didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SYNC sepanjang masa ialah $ 0.081826, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, SYNC telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan -0.35% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Syncus (SYNC) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 195.27K$ 195.27K $ 195.27K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 195.27K$ 195.27K $ 195.27K Bekalan Peredaran 4.30B 4.30B 4.30B Jumlah Bekalan 4,304,762,550.44943 4,304,762,550.44943 4,304,762,550.44943

Had Pasaran semasa Syncus ialah $ 195.27K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SYNC ialah 4.30B, dengan jumlah bekalan sebanyak 4304762550.44943. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 195.27K.