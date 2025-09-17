Synk (SYNK) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.01087738 $ 0.01087738 $ 0.01087738 24J Rendah $ 0.01403142 $ 0.01403142 $ 0.01403142 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.01087738$ 0.01087738 $ 0.01087738 24J Tinggi $ 0.01403142$ 0.01403142 $ 0.01403142 Sepanjang Masa $ 0.087519$ 0.087519 $ 0.087519 Harga Terendah $ 0.00692709$ 0.00692709 $ 0.00692709 Perubahan Harga (1J) -1.05% Perubahan Harga (1D) -9.11% Perubahan Harga (7D) -28.61% Perubahan Harga (7D) -28.61%

Synk (SYNK) harga masa nyata ialah $0.01126531. Sepanjang 24 jam yang lalu, SYNK didagangkan antara $ 0.01087738 rendah dan $ 0.01403142 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SYNK sepanjang masa ialah $ 0.087519, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00692709.

Dari segi prestasi jangka pendek, SYNK telah berubah sebanyak -1.05% sejak sejam yang lalu, -9.11% dalam 24 jam dan -28.61% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Synk (SYNK) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.13M$ 1.13M $ 1.13M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.13M$ 1.13M $ 1.13M Bekalan Peredaran 100.00M 100.00M 100.00M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa Synk ialah $ 1.13M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SYNK ialah 100.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.13M.