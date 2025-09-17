SYNO Finance (SYNO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.084796$ 0.084796 $ 0.084796 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +4.25% Perubahan Harga (7D) +4.25%

SYNO Finance (SYNO) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, SYNO didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SYNO sepanjang masa ialah $ 0.084796, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, SYNO telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +4.25% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

SYNO Finance (SYNO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 3.80K$ 3.80K $ 3.80K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 11.32K$ 11.32K $ 11.32K Bekalan Peredaran 268.40M 268.40M 268.40M Jumlah Bekalan 800,000,000.0 800,000,000.0 800,000,000.0

Had Pasaran semasa SYNO Finance ialah $ 3.80K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SYNO ialah 268.40M, dengan jumlah bekalan sebanyak 800000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 11.32K.