Synth (SN50) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 3.82 $ 3.82 $ 3.82 24J Rendah $ 4.48 $ 4.48 $ 4.48 24J Tinggi 24J Rendah $ 3.82$ 3.82 $ 3.82 24J Tinggi $ 4.48$ 4.48 $ 4.48 Sepanjang Masa $ 4.59$ 4.59 $ 4.59 Harga Terendah $ 1.3$ 1.3 $ 1.3 Perubahan Harga (1J) -1.37% Perubahan Harga (1D) -6.96% Perubahan Harga (7D) +170.30% Perubahan Harga (7D) +170.30%

Synth (SN50) harga masa nyata ialah $3.83. Sepanjang 24 jam yang lalu, SN50 didagangkan antara $ 3.82 rendah dan $ 4.48 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SN50 sepanjang masa ialah $ 4.59, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 1.3.

Dari segi prestasi jangka pendek, SN50 telah berubah sebanyak -1.37% sejak sejam yang lalu, -6.96% dalam 24 jam dan +170.30% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Synth (SN50) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 10.03M$ 10.03M $ 10.03M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 10.03M$ 10.03M $ 10.03M Bekalan Peredaran 2.62M 2.62M 2.62M Jumlah Bekalan 2,624,384.014229898 2,624,384.014229898 2,624,384.014229898

Had Pasaran semasa Synth ialah $ 10.03M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SN50 ialah 2.62M, dengan jumlah bekalan sebanyak 2624384.014229898. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 10.03M.