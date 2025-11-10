SynthesizeAI Harga Hari Ini

Harga langsung SynthesizeAI (SYNTH) hari ini ialah --, dengan 2.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa SYNTH kepada USD penukaran adalah -- setiap SYNTH.

SynthesizeAI kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 54,501, dengan bekalan edaran sebanyak 961.00M SYNTH. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, SYNTH didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00169867, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, SYNTH dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -20.38% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

SynthesizeAI (SYNTH) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 54.50K$ 54.50K $ 54.50K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 56.71K$ 56.71K $ 56.71K Bekalan Peredaran 961.00M 961.00M 961.00M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa SynthesizeAI ialah $ 54.50K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SYNTH ialah 961.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 56.71K.