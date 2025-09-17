Synthesizer Dog (SYNDOG) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.01089851$ 0.01089851 $ 0.01089851 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.68% Perubahan Harga (1D) -4.58% Perubahan Harga (7D) -9.79% Perubahan Harga (7D) -9.79%

Synthesizer Dog (SYNDOG) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, SYNDOG didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SYNDOG sepanjang masa ialah $ 0.01089851, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, SYNDOG telah berubah sebanyak +0.68% sejak sejam yang lalu, -4.58% dalam 24 jam dan -9.79% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Synthesizer Dog (SYNDOG) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 160.12K$ 160.12K $ 160.12K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 160.12K$ 160.12K $ 160.12K Bekalan Peredaran 959.29M 959.29M 959.29M Jumlah Bekalan 959,286,183.4815775 959,286,183.4815775 959,286,183.4815775

Had Pasaran semasa Synthesizer Dog ialah $ 160.12K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SYNDOG ialah 959.29M, dengan jumlah bekalan sebanyak 959286183.4815775. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 160.12K.