Synthetify (SNY) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.0027282 $ 0.0027282 $ 0.0027282 24J Rendah $ 0.00284496 $ 0.00284496 $ 0.00284496 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.0027282$ 0.0027282 $ 0.0027282 24J Tinggi $ 0.00284496$ 0.00284496 $ 0.00284496 Sepanjang Masa $ 7.42$ 7.42 $ 7.42 Harga Terendah $ 0.00180255$ 0.00180255 $ 0.00180255 Perubahan Harga (1J) -0.08% Perubahan Harga (1D) +0.06% Perubahan Harga (7D) +0.43% Perubahan Harga (7D) +0.43%

Synthetify (SNY) harga masa nyata ialah $0.00274307. Sepanjang 24 jam yang lalu, SNY didagangkan antara $ 0.0027282 rendah dan $ 0.00284496 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SNY sepanjang masa ialah $ 7.42, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00180255.

Dari segi prestasi jangka pendek, SNY telah berubah sebanyak -0.08% sejak sejam yang lalu, +0.06% dalam 24 jam dan +0.43% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Synthetify (SNY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 31.71K$ 31.71K $ 31.71K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 274.31K$ 274.31K $ 274.31K Bekalan Peredaran 11.56M 11.56M 11.56M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa Synthetify ialah $ 31.71K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SNY ialah 11.56M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 274.31K.