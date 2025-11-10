Synthetix sUSD Harga Hari Ini

Harga langsung Synthetix sUSD (SUSD) hari ini ialah $ 0.973023, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa SUSD kepada USD penukaran adalah $ 0.973023 setiap SUSD.

Synthetix sUSD kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 42,469,189, dengan bekalan edaran sebanyak 43.65M SUSD. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, SUSD didagangkan antara $ 0.968722 (rendah) dan $ 0.976723 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 2.45, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.429697.

Dalam prestasi jangka pendek, SUSD dipindahkan +0.02% dalam sejam terakhir dan -1.60% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Synthetix sUSD (SUSD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 42.47M$ 42.47M $ 42.47M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 42.47M$ 42.47M $ 42.47M Bekalan Peredaran 43.65M 43.65M 43.65M Jumlah Bekalan 43,649,472.20210806 43,649,472.20210806 43,649,472.20210806

Had Pasaran semasa Synthetix sUSD ialah $ 42.47M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SUSD ialah 43.65M, dengan jumlah bekalan sebanyak 43649472.20210806. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 42.47M.