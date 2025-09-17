Synthetix USDx (USDX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.934499 $ 0.934499 $ 0.934499 24J Rendah $ 0.93558 $ 0.93558 $ 0.93558 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.934499$ 0.934499 $ 0.934499 24J Tinggi $ 0.93558$ 0.93558 $ 0.93558 Sepanjang Masa $ 1.058$ 1.058 $ 1.058 Harga Terendah $ 0.62038$ 0.62038 $ 0.62038 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) +0.09% Perubahan Harga (7D) -0.35% Perubahan Harga (7D) -0.35%

Synthetix USDx (USDX) harga masa nyata ialah $0.935493. Sepanjang 24 jam yang lalu, USDX didagangkan antara $ 0.934499 rendah dan $ 0.93558 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi USDX sepanjang masa ialah $ 1.058, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.62038.

Dari segi prestasi jangka pendek, USDX telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +0.09% dalam 24 jam dan -0.35% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Synthetix USDx (USDX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 260.81K$ 260.81K $ 260.81K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 260.81K$ 260.81K $ 260.81K Bekalan Peredaran 278.79K 278.79K 278.79K Jumlah Bekalan 278,791.0476523465 278,791.0476523465 278,791.0476523465

Had Pasaran semasa Synthetix USDx ialah $ 260.81K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran USDX ialah 278.79K, dengan jumlah bekalan sebanyak 278791.0476523465. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 260.81K.