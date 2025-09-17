Lagi Mengenai USDX

Synthetix USDx Logo

Synthetix USDx Harga (USDX)

Tidak tersenarai

1 USDX ke USD Harga Langsung:

$0.935493
$0.935493$0.935493
0.00%1D
USD
Synthetix USDx (USDX) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 14:10:20 (UTC+8)

Synthetix USDx (USDX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.934499
$ 0.934499$ 0.934499
24J Rendah
$ 0.93558
$ 0.93558$ 0.93558
24J Tinggi

$ 0.934499
$ 0.934499$ 0.934499

$ 0.93558
$ 0.93558$ 0.93558

$ 1.058
$ 1.058$ 1.058

$ 0.62038
$ 0.62038$ 0.62038

--

+0.09%

-0.35%

-0.35%

Synthetix USDx (USDX) harga masa nyata ialah $0.935493. Sepanjang 24 jam yang lalu, USDX didagangkan antara $ 0.934499 rendah dan $ 0.93558 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi USDX sepanjang masa ialah $ 1.058, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.62038.

Dari segi prestasi jangka pendek, USDX telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +0.09% dalam 24 jam dan -0.35% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Synthetix USDx (USDX) Maklumat Pasaran

$ 260.81K
$ 260.81K$ 260.81K

--
----

$ 260.81K
$ 260.81K$ 260.81K

278.79K
278.79K 278.79K

278,791.0476523465
278,791.0476523465 278,791.0476523465

Had Pasaran semasa Synthetix USDx ialah $ 260.81K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran USDX ialah 278.79K, dengan jumlah bekalan sebanyak 278791.0476523465. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 260.81K.

Synthetix USDx (USDX) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Synthetix USDx kepada USD adalah $ +0.00080679.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Synthetix USDx kepada USD adalah $ -0.0167544925.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Synthetix USDx kepada USD adalah $ -0.0499571971.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Synthetix USDx kepada USD adalah $ -0.0647094705814792.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00080679+0.09%
30 Hari$ -0.0167544925-1.79%
60 Hari$ -0.0499571971-5.34%
90 Hari$ -0.0647094705814792-6.46%

Apakah itu Synthetix USDx (USDX)

Synthetix provides liquidity infrastructure for perps trading platforms. Users can deposit various assets to provide liquidity to markets that are build on the Synthetix Core system. Integrators build trading frontends and novel derivatives like leveraged tokens and automated trading strategies on top of Synthetix infrastructure to provide their users access to various trading products. Synthetix has live deployments on Ethereum, Base, Optimism, and Arbitrum.

Synthetix USDx (USDX) Sumber

Laman Web Rasmi

Synthetix USDx Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Synthetix USDx (USDX) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Synthetix USDx (USDX) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Synthetix USDx.

Semak Synthetix USDx ramalan harga sekarang!

USDX kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Synthetix USDx (USDX)

Memahami tokenomik Synthetix USDx (USDX) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token USDX dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Synthetix USDx (USDX)

Berapakah nilai Synthetix USDx (USDX) hari ini?
Harga langsung USDX dalam USD ialah 0.935493 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa USDX ke USD?
Harga semasa USDX ke USD ialah $ 0.935493. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Synthetix USDx?
Had pasaran untuk USDX ialah $ 260.81K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran USDX?
Bekalan edaran USDX ialah 278.79K USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) USDX?
USDX mencapai harga ATH sebanyak 1.058 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa USDX?
USDX melihat harga ATL sebanyak 0.62038 USD.
Berapakah jumlah dagangan USDX?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk USDXialah -- USD.
Adakah USDX akan naik lebih tinggi tahun ini?
USDX mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak USDXramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 14:10:20 (UTC+8)

