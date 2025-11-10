Synthswap Harga Hari Ini

Harga langsung Synthswap (SYNTH) hari ini ialah $ 0.121339, dengan 9.14% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa SYNTH kepada USD penukaran adalah $ 0.121339 setiap SYNTH.

Synthswap kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 26,706, dengan bekalan edaran sebanyak 220.10K SYNTH. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, SYNTH didagangkan antara $ 0.109401 (rendah) dan $ 0.121298 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 82.91, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.093719.

Dalam prestasi jangka pendek, SYNTH dipindahkan +0.05% dalam sejam terakhir dan +4.63% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Synthswap (SYNTH) Maklumat Pasaran

Had Pasaran semasa Synthswap ialah $ 26.71K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SYNTH ialah 220.10K, dengan jumlah bekalan sebanyak 220096.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 26.71K.