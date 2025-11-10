Tokenomik Synthswap (SYNTH)
Synthswap (SYNTH) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Synthswap (SYNTH), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Synthswap (SYNTH) Maklumat
What is the project about? First fully audited and native DEX on Base. We will also offer V3 and V4 tech alongside other DeFi products
What makes your project unique? Synthswap is one of the first decentralized exchanges (DEX) with an automated market-maker (AMM) in the Base ecosystem. Compared to its competitors, Synthswap will enable trading with the lowest fees! Rewards from Staking and Yield Farming will be among the most lucrative.
History of your project. Launched today
What’s next for your project? Bring more features like V3, V4, more token utility and grow the dexes volume and userbase
What can your token be used for? Stake for real yield (platform fee sharing), Governance, Launchpad allocation.
Tokenomik Synthswap (SYNTH): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Synthswap (SYNTH) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token SYNTH yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token SYNTH yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik SYNTH, terokai SYNTH harga langsung token!
SYNTH Ramalan Harga
Ingin tahu ke mana hala tuju SYNTH? Halaman ramalan harga SYNTH kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.
