Syrax AI (SYRAX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.124186 24J Tinggi $ 0.128833 Sepanjang Masa $ 0.183403 Harga Terendah $ 0.0450678 Perubahan Harga (1J) -0.38% Perubahan Harga (1D) -0.11% Perubahan Harga (7D) -1.79%

Syrax AI (SYRAX) harga masa nyata ialah $0.126235. Sepanjang 24 jam yang lalu, SYRAX didagangkan antara $ 0.124186 rendah dan $ 0.128833 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SYRAX sepanjang masa ialah $ 0.183403, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.0450678.

Dari segi prestasi jangka pendek, SYRAX telah berubah sebanyak -0.38% sejak sejam yang lalu, -0.11% dalam 24 jam dan -1.79% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Syrax AI (SYRAX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 5.15M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 12.62M Bekalan Peredaran 40.82M Jumlah Bekalan 99,999,684.219657

Had Pasaran semasa Syrax AI ialah $ 5.15M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SYRAX ialah 40.82M, dengan jumlah bekalan sebanyak 99999684.219657. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 12.62M.